$7.543 millones en Ingreso Solidario y Devolución del IVA en septiembre

El Gobierno Nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, dispersó durante septiembre $7.543.772.000 correspondiente al sexto giro de Ingreso Solidario y al cuarto pago de Devolución del IVA. Los recursos estuvieron disponibles en los aliados financieros (bancos y Supergiros) hasta la presente semana. Según informó el DPS, más del 80 por ciento de las familias cartageneras beneficiarias realizaron el cobro durante el periodo establecido.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E615Ri9y91sA9Tj8fOFUxH

El programa Devolución del IVA tiene 37.014 beneficiarios activos en Cartagena. El DPS dispuso de recursos por $3.441.052.000, de los cuales fueron reclamados $2.819.372.000 que corresponden a 34.077 familias, mientras que 2.937 personas no se acercaron a solicitar el dinero. Devolución del IVA forma parte de los incentivos implementados por el Gobierno Nacional para mitigar la pobreza, consiste en la entrega de recursos monetarios a familias de menores ingresos para mitigar el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios.

En cuanto al incentivo de Ingreso Solidario, el Gobierno Nacional dispersó $4.102.720.000 a un total de 25.642 hogares cartageneros. Los pagos se realizaron por todas las entidades bancarias registradas como aliadas financieras y a través de Supergiros. Ingreso Solidario es una estrategia de respuesta del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia Covid-19 para mitigar el impacto económico causado por el aislamiento obligatorio.

Pago de Ingreso Solidario pendientes 2020

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción Cartagena dijo que durante esta semana Ingreso Solidario estará haciendo el pago a las personas que durante el año 2020 no cobraron el incentivo. “El año pasado se entregaron 9 pagos, pero algunas personas no cobraron todos los giros, por eso el DPS ha establecido 4 fases de pago de los cobros pendientes del 2020. En este momento y hasta el 6 de octubre, las personas que no cobraron el año pasado alguno de los giros de Ingreso Solidario, pueden acercarse a Supergiros y realizar el cobro”, puntualizó el enlace Distrital, Edgar Arrieta Caraballo.

Los inconvenientes que presenten los beneficiarios deben ser solucionados por Supergiros, aliado financiero del DPS. La línea de atención de Supergiros es 018000413767, el correo electrónico es servicioalcliente@supergiros.com.co. También puede ingresar a “Ya llegó mi GIRO”: https://www.supergiros.com.co/ya-llego-mi-giro Las personas que no cobraron en la fase I, pueden cobrar ahora en la fase II de pagos pendientes 2020 de Ingreso Solidario.