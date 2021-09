EPM socializó detalles de alumbrado público ante el Concejo de Cartagena

Por solicitud del concejal Fernando Niño, presidente de la comisión segunda o de presupuesto luego de la mesa de trabajo realizada con la administración Distrital, donde se hizo la evaluación pertinente del comportamiento y la implementación del alumbrado público en Cartagena, se propuso invitar a la plenaria al representante legal de la empresa EPM.

Andrés Higuera, representante de EPM, empresa encargada del alumbrado público de la ciudad, despejó dudas sobre el tema en la plenaria y así poder seguir en el estudio del proyecto de acuerdo No. 093 - 2021: “Por el cual se realiza una incorporación y un traslado en el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales; las apropiaciones de funcionamiento y servicio de la deuda, así como el plan de inversión con enfoque de género para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”.

Tras la intervención del representante legal de la entidad, el conservador Oscar Marín manifestó “En la exposición de hoy no vi lo que obedece al tema de la responsabilidad social, esto es un plus para que la comunidad se vea beneficiada. Qué bueno sería ver a EPM adoptando alguna necesidad de la comunidad. Necesitamos un informe detallado dentro del proyecto de vigencias futuras, para saber qué es lo que pretende la administración con respecto al alumbrado público. Lo que sí queremos es que por primera vez se cuente con la prestación de un servicio de alumbrado público permanente y no estar año tras año en lo mismo. Hay que determinar si se aprueba o no esta solicitud con respecto a alumbrado público y determinar qué es lo que se merece la ciudad”.

La concejala del partido ASI, Carolina Lozano dijo: “quedo con un sin sabor sobre la exposición de hoy, hay una inconsistencia en la planeación del contratista en cuanto a lo que se está pidiendo en vigencias futuras”.