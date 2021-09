Las volquetas están causando problemas de salud en Altavista

En Belén Altavista la comunidad está denunciando que el ruido y el polvo de las volquetas está causando un problema de salud pública.

Día y noche las volquetas transitan por la vía principal del corregimiento de Belén Altavista, hacia las ladrilleras que están cerca al cerro de las Tres Cruces. El inconveniente es que a su paso dejan polvo y ruido, lo que está causando problemas en los oídos y enfermedades respiratorias, como lo relata María Antonia Arias, una habitante del sector que además es una líder turística.

“Se me va como la escucha por el problema de las volquetas. Pasan por toda la vía y no hay regulación alguna. Pasan a la 1, 2 o hasta 3 de la mañana y mientras nosotros dormimos se siente la vibración de las volquetas. No tengo nada contra ellas porque todos necesitamos trabajar, pero sí que nos ayuden a arreglar la vía y esta problemática porque viene desde arriba. Toda la calle 20”, planteó la ciudadana.

Al ruido y polvo se suma el mal estado de la vía principal, que conecta a la Comuna 16 con tres veredas del corregimiento.

Los trabajos en el sistema de acueducto y los huecos hacen que transitar sea bastante complejo. Durante tres días la comunidad del sector Los Chivos mantiene cerrada parcialmente la vía, esperando a que las autoridades responsables les propongan una solución en el corregimiento donde habitan 42 mil personas.