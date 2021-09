"Caldas necesita tener un aeropuerto digno para su desarrollo" Rodrigo Lara

El Precandidato Presidencial y actual Congresista de la República, Rodrigo Lara, en entrevista con Caracol Radio Manizales 1.180 AM, dio a conocer su postura en cuanto a la construcción del Aeropuerto del Café para el departamento Caldas y su apoyo al megaproyecto si es elegido como mandatario de los colombianos.

Manifestó que: "Manizales es una ciudad supremamente importante, con un tejido industrial, empresarial, económico histórico muy importante, además de que una capital universitaria de primer nivel. Esta capital no tiene un aeropuerto, es que cuando usted tiene una terminal aérea que funciona a mediodía, usted puede decir defacto que aquí no hay aeropuerto. Si usted solo puede despegar de regreso a las 11:40 de la mañana, usted no tiene aeropuerto", agregó el señor Lara.

Expresó que: "a mí me sorprende por ejemplo todo el desarrollo que está teniendo la ciudad de Pereira, en temas urbanísticos y construcciones, es impresionante. A que se debe eso, a que tienen buenas comunicaciones viales y aeroportuarias, y por eso Manizales necesita absolutamente tener un aeropuerto digno. Además, observo que han avanzado en la construcción del terraplén, hay que seguir con esa obra y eso es un compromiso absoluto con esta región del país", explicó el congresista.

A las preguntas de Caracol Radio, ¿cómo hacerle una vigilancia estricta a los recursos de este megaproyecto, para que no se continúen perdiendo y al contrario sea una realidad esta obra?, y ¿cómo gestionar para que los mismos congresistas vengan al departamento de Caldas, a hacer veeduría de esta construcción?

Respondió que: "ha habido muy malas experiencias en el pasado con la construcción de este aeropuerto, se ha presentado mucho derroche de recursos en los terraplenes, yo conozco este proyecto desde 2007, cuando fui director de la Oficina Anticorrupción y por eso mi premisa de gobierno es clara, demoler el estado clientelar y corrupto. Por eso necesito garantizar gobernabilidad en el Congreso de la República, el estado clientelar y corrupto, son dos temas que chocan a veces, pero yo sé cómo hacerlo y cómo cogerle las riendas al congreso para que hagan cosas buenas y no malas", añadió el Precandidato Presidencial.

Por último el señor Lara, finalizó diciendo que, si él garantiza que le quita a los congresistas gobernabilidad, les quitará de las manos las entidades del estado y de los órganos de control, por lo que desde ya dice el congresista, es un gran reto que se ha puesto.

