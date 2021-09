Armas traumáticas fueron convertidas en letales: Gómez

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno y alcalde (E) aseguró que los delincuentes no solo están utilizando las armas traumáticas para herir y asustar a sus víctimas, sino que están modificando las armas “no letales” convirtiéndolas en armas mortales.

“Para un ciudadano es difícil reconocer un arma real o denominada traumática, además sabemos y en requisas hemos identificado armas traumáticas que han sido modificadas y convertidas en armas letales”, explicó Luis Ernesto Gómez.

Según Gómez, los delincuentes hacen este tipo de “maniobras” para evadir a la justicia en el momento en el que son judicializados:

“En el análisis que se hizo con la Fiscalía nos encontramos con que muchas personas, muchas de las capturas por no tener identificación del arma y no estar tipificada pues no podían ponerla como un agravante”, explicó.

El uso de armas no letales busca ser restringido, mediante un decreto que estaría próximo a salir desde el Gobierno Nacional, mientras tanto en Bogotá avanzan los controles a estas armas en los patrullajes que hace la Policía y el Ejercito.