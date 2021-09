Lote para piscinas olímpicas será ahora una zona social

Al parecer, este terreno en el barrio La Argentina dejará de ser un criadero de zancudos como lo ha dicho la comunidad.

En su visita a Piedecuesta el ministro del Deporte Guillermo Herrera anunció que en este sector donde se iba a construir el complejo acuático ahora habrá una zona social para la gente.

Gilberto Manrique, habitante del barrio, manifestó que después de 4 años era hora de que las autoridades se hicieran cargo de esta obra abandonada; y han entregado al ministro una serie de propuestas para la construcción de una guardería o salón comunal.

Por su parte, el gobernador Mauricio Aguilar, anunció que en reunión con el ministro se definió que el terreno no se perderá y en próximas semanas habrá una reunión con líderes de la comuna para analizar qué proyecto se construirá en donde iban a ser las piscinas olímpicas de Santander.

El ministro Herrera ratificó que en el barrio La Argentina definitivamente no se construirán las piscinas porque hubo dos problemas, uno en el diseño del complejo porque no cumplía con las normas técnicas de la Federación Nacional de Natación y dos, porque no se tuvieron en cuenta las normas ambientales y el POT para el uso del suelo.