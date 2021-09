Presentan proyecto de vigencias futuras para estudio de la vía Perimetral

En sesión plenaria, la Secretaría de Planeación presentó dos proyectos los cuales están inmersos en el proyecto de acuerdo de vigencias futuras que fue socializado en sesiones extraordinarias del Concejo con el fin de comprometer recursos de la anualidad 2022.

El secretario de Planeación manifestó que se quiere sacar adelante el estudio y diseño de la vía Perimetral. El objetivo de este contrato busca la prefactibilidad de 14.2 km de vía, fase 3 del mejoramiento y/o rehabilitación el tramo construido de 3.5 km y la fase 3 de la unidad funcional 1 de malecón (parque distrital).

El otro proyecto socializado por el secretario de Planeación es el convenio de cooperación internacional que tiene como objetivo la asesoría en política pública para la consolidación de instrumentos de planeación del Distrito de Cartagena de Indias en el marco de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible.

Luego de la presentación el concejal César Pión, solicitó al secretario ser más específico y taxativo en el proyecto y tener en cuenta las recomendaciones que hace la comisión del plan.

Infraestructura

Luís Villadiego, secretario de Infraestructura, manifestó que las vigencias futuras que se están solicitando son para la segunda fase de la malla vial del Distrito, la cual ya cuenta con disponibilidad presupuestal y requiere del tiempo para ser ejecutada en las localidades dos y tres, a través de licitación pública.

Referente a la exposición del secretario de infraestructura la concejal liberal Gloria Estrada, dijo “nos duele que a dos años de esta administración no se pavimente ni una calle de la ciudad, los barrios siguen esperando esto para mejorar su calidad de vida. Yo no veo un norte en esta secretaría, me gustaría que se vieran unos mejores arreglos de la malla vial de Cartagena y no unas vigencias futuras para seguir haciendo reparcheos”.

El concejal conservador Rodrigo Reyes manifestó, “hay muchas obras importantes para la ciudad, pero la obra de la vía perimetral facilitaría el tráfico para que se oxigenen otras vías importantes de la ciudad. Busquemos recursos y buenas iniciativas para que se haga de otra manera y poder lograr tener una excelente malla vial en Cartagena”.

Referente al proyecto que se tiene con el Edificio Galeras, que es donde se toman decisiones importantes para la ciudad el conservador Óscar Marín dijo, “hoy se requiere diligencia en los recursos para la corporación, hoy la corporación necesita más que nunca ese ascensor, las circunstancias cambiaron hoy tenemos un colega que requiere de manera urgente tener un ascensor. Este es un hecho inminente, mucho más allá de ser un tema de la mejora de infraestructura de la entidad, es un tema humano, para que nuestro colega no tenga que subir en muleta por las escaleras. Le pido que se ponga la mano en el corazón y reestructure el proyecto y haga todo lo que tenga que hacer, para que esta corporación le garantice el acceso al colega a su oficina”.