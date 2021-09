Más de un mes sin recibir medicamentos al menos 15.000 personas en Boyacá

Preocupados se encuentran los alcaldes de la provincia de Gutiérrez en Boyacá. Se cumple más de un mes sin recibir medicamentos al menos 15.000 usuarios de Cajacopi que pertenecían a la liquidada EPS Comparta, según el alcalde de El Cocuy, Tomás Ruíz los mandatarios de los 6 municipios enviaron una carta a la Superintendencia de Salud, sin embargo, no han tenido respuesta.

“Cajacopi es una empresa que no tiene representatividad la provincia de Gutiérrez, y que a la fecha no ha dado soluciones de ninguna manera; la medicina de nuestros enfermos no ha sido posible que la entregue y no obtenemos una respuesta positiva al respecto”, indicó el alcalde de El Cocuy, Tomás Ruíz.

El mandatario agregó que los usuarios de esta EPS con cirugías programadas están siendo traslados a Villavicencio y Medellín, sin embargo, algunos ciudadanos se abstienen por el alto costo del viaje.

“Tenemos una alta población con enfermedades que requieren de medicamentos diarios, y en El Cocuy habitantes acuden a la alcaldía, pero nosotros no contamos con recursos para este tipo de situaciones, como es el caso de personas que sufren de hipertensión”, manifestó Tomás Ruíz.