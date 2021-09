'Tiempos Sonámbulos', la película filmada en Mompox, Bolívar

La producción española dirigida por Jon Escuder es protagonizada por jóvenes actores momposinos y su estreno mundial se llevará a cabo en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, Ecuador del 16 al 23 de septiembre.

Para la Gobernación de Bolívar a través de ICULTUR es motivo de orgullo que los encantos de Santa Cruz de Mompox, sean escenario de grandes producciones Cinematográficas.

La magia y el encanto de Mompox, sigue causando sensación en el mundo. En esta oportunidad para la Gobernación de Bolívar a través de ICULTUR es un orgullo informar que los hermosos paisajes de 'La Tierra de Dios', vuelven a ser noticia por la producción de la película 'Tiempos Sonámbulos' del director español Jon Escuder. En el largometraje participaron varios actores momposinos.

La película es protagonizada por jóvenes del grupo Arteatral, Asociación Cultural de Teatro de Mompox que recibieron con ilusión la oferta de Escuder y se vieron inmersos en la realización del proyecto durante tres meses, en los cuales tuvieron que compaginar el trabajo de actor con sus trabajos profesionales habituales: algunos de ellos son profesores en diferentes instituciones educativas de Mompox como Argemiro Anaya, María Cruz Nieto, Evaristo Jacome, Yolanda Nieto y Heder Jiménez.

En la película también participaron actores naturales no dedicados al teatro o afines como Alberto Ramírez Serafinoff, Heder Jiménez Lobo, Tito Taboada y Gustavo Toscano.

Es oportuno informar que los organizadores del prestigioso Festival de Cine de Guayaquil que se desarrollará del 16 al 23 de septiembre, escogieron 'Tiempos Sonámbulos', en su selección de obras para la Competencia Oficial.

La cinta 'Tiempos Sonámbulos' lleva a cabo una reflexión sobre el origen y significado del realismo mágico. “Nadie duda de lo que supuso para la sensibilidad artística de Gabriel García Márquez este paisaje tropical, la gran ruta del río Magdalena, en donde lo irreal es algo cotidiano”, declaró el cineasta Jon Escuder, “pero sería muy arriesgado confirmar que el escritor llegara a pisar Mompox. No hay ninguna certeza al respecto, pero es célebre la enigmática y cómica frase que dejó escrita en una de sus novelas: «Mompox no existe. A veces soñamos con ella, pero no existe»”.

Así el protagonista de esta producción española se debate entre el mundo de los sueños y la realidad. “Unos creen que el protagonista es un nuevo Quijote y otros que lo es menos” añade el actor principal Argemiro Anaya.

En realidad, a pesar de tratarse de un largometraje documental, todo hace pensar que estamos visionando una película de ficción. Esta es la magia del cine.

El tráiler del largometraje se encuentra disponible en el canal de Facebook del Festival Internacional de Cine de Guayaquil https://fb.watch/7tIQJf_vfj/ a través de este enlace.