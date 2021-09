Aeropuerto de Cartagena movilizó 439.657 pasajeros en agosto

De acuerdo con cifras entregadas por la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), en agosto de 2021 se movilizaron 439.657 pasajeros por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, de los cuales 387.995 corresponden a vuelos nacionales y 51.662 corresponden a vuelos internacionales.

Si bien no es posible comparar las cifras de este mes con las del mismo periodo del 2020, dado el impacto que estaba generando la pandemia por el COVID-19, en agosto de 2020 se movilizaron 1.238 pasajeros por el Aeropuerto de Cartagena (gracias a operaciones humanitarias), 99,7% menos que las del mismo periodo del 2021. Sin embargo, la cifra en cuestión es bastante alentadora ya que, a comparación de periodos de normal operación, los pasajeros movilizados en agosto de 2021 representan el 87,6% de pasajeros movilizados en el mismo mes del año 2019.

“La respuesta de las personas frente a la reactivación económica del país ha sido excelente, hemos logrado una recuperación en niveles muy altos, casi que completa. Esto ha sido no solo gracias a los esfuerzos del Gobierno Nacional y autoridades locales, si no de los pasajeros que en su gran mayoría cumplen a cabalidad los protocolos de bioseguridad dentro del aeropuerto, por eso no podemos permitir que por unos pocos se ponga en riesgo la salud de personas responsables, ¡No bajemos la guardia!.”, asegura María Claudia Gedeón, Gerente de Asuntos Corporativos de SACSA.

Si bien la tendencia en cuanto a pasajeros movilizados por el Rafael Núñez ha permanecido al alza, también se ha visto la reactivación de rutas internacionales que habían suspendido su operación y la inauguración de nuevas frecuencias que ni siquiera existían antes de la pandemia. Esto demuestra la imagen positiva que sigue teniendo Cartagena y Colombia frente a inversionistas extranjeros que ven un altísimo potencial de turismo en la región.

“Se espera que el próximo 20 de septiembre se reactive la ruta que conecta a Cartagena con Orlando, la cual tendría una frecuencia de 2 días a la semana y ha sido uno de los destinos que más extrañan nuestros viajeros.”, concluye Gedeón.