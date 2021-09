En Antioquia se han creado 11 mil empleos para jóvenes durante la pandemia

El Ministerio del Trabajo reveló que el 20 por ciento del total de empleos para jóvenes que se crearon en todo el país durante la pandemia fueron en Antioquia. Agregaron que solo en julio de acuerdo al promedio de empleos que registraron, hubo 400 plazas nuevas de trabajo, diariamente en este departamento.

Con respecto a las razones de este fenómeno, explican que Antioquia cuenta con la capacidad y la voluntad de crear espacios laborales, algo muy positivo teniendo en cuenta que la tasa de desempleo de jóvenes está seis puntos porcentuales por encima del dato general en todo el país.

“De los 55 mil puestos que se generaron en todo el país, 11 fueron en Antioquia la cual la pone solo por detrás de Bogotá en esta primera fase”, Andrés Felipe Uribe Medina, viceministro de Empleo y Pensiones.

En todo el país 11 mil empresas se postularon y seis mil no fueron beneficiadas, según explica el funcionario, lograron identificar que muchos empleadores echaron a gente mayor para contratar a jóvenes y que no se abrieron más plazas que fue el fin de estos beneficios, escuchemos.

“El principal criterio de rechazo es que muchas empresas que contrataron jóvenes no incrementaron su nómina y es que la idea del apoyo es generar empleo, pero no despedir a mayores de 28, esto no es para sustituir personal sino para crear más”,

Desde el ministerio recordaron que las postulaciones se siguen recibiendo, y que están abiertas las inscripciones para justificar esa creación de empleos en agosto, y que estará vigente hasta 2022.