Denuncian otro caso de jeringa vacía en Neiva /

El hecho ocurrió en uno de los puntos de vacunación establecidos en la capital del Huila. Según, Viviana Sánchez madre de familia que hizo la denuncia pública, su hija de 12 años fue inyectada inicialmente sin biológico, y luego tras su reclamo, el funcionario corrigió y aplicó correctamente la vacuna Pfizer.

“Este hecho bochornoso ocurrió el pasado 4 de septiembre, donde me dirigí con mi hija de 12 años a hacerla vacunar, donde por sorpresa me doy cuenta que inyectó a mi hija con una jeringa vacía, me pude dar cuenta por un video que grabé y revisé”, indicó la madre denunciante.

Viviana Sánchez al percatarse de lo ocurrido, regresó al sitio y le hizo el reclamo al vacunador, reclamando que revisara la prueba que tenía para comprobar que la menor no había recibido el biológico.

“Cuando le hice el reclamo, el joven se puso nervioso, me respondió argumentando que se le había olvidado poner el líquido en la jeringa”, narró en Caracol Radio la señora Sánchez.

Luego de lo ocurrido, la mujer exigió que nuevamente le fuera aplicado el biológico a la niña, procedimiento que finalmente se realizó.