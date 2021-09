Hasta las ollas se robaron ladrones que hurtaron en comedor comunitario

En horas de la mañana de este lunes 6 de septiembre, varios hombres entraron al comedor comunitario Altos de Poblado ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí, los sujetos aprovecharon el hecho para robar computadores, tabletas, comida y hasta las ollas en las que se preparan los almuerzos para más de 400 niños del sector y otros cientos de habitantes.

"Amigos de lo ajeno ingresaron al comedor se robaron algunos elementos, equipos de cómputo, elementos de menaje para la preparación del alimento e inclusive la carne, que son utilizados para preparar almuerzos a personas vulnerables de la zona", dijo Boris Flomin, Director de nutrición y abastecimiento de la secretaría de Integración Social.

En esa misma línea, el funcionario contó a Caracol Radio que "Más o menos se calcula la pérdida por este robo de 30 millones de pesos. La idea también es hacer un llamado a las comunidades y la policía para que nos ayuden a hacer vigilancia", reiteró.

Recorriendo el lugar Caracol Radio habló con la comunidad afectada, quienes lamentaron estos hechos.

"No hagan eso, acá hay muchos niños, abuelos y personas como yo esperando un plato de comida [...]Espero que los cojan y paguen porque eso no se hace para los más afectados que somos los que no tenemos nada".

Finalmente, las autoridades agregaron que a pesar del robo, los servicios del comedor comunitario no van a parar. Eso sí, esperan que esta situación no vuelva a ocurrir.