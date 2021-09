Amputaron pie a Rodrigo Reyes por problemas de circulación de sangre

En un video difundido a través de sus redes sociales en compañía de su familia, el concejal del Partido Conservador, Rodrigo Reyes Pereira, confirmó que tras sufrir problemas de circulación de sangre tuvo que ser intervenido con amputación de su pie izquierdo por personal médico en el hospital de Bocagrande.

El cabildante manifestó que la sangre no circulaba desde la rodilla hacia su pie y por esta razón los galenos decidieron aplicar la amputación.

“Tuvieron que hacerme una operación de la cual la sangre nunca me llegó hasta el pie, luego Dios hizo su milagro. Desde el primer día lo acepté, si esa fue su voluntad fue porque me escogió a mí para una tarea. Estoy con mi pierna amputada, pero con ganas de seguir trabajando con ganas la idea es que me recupere en poco tiempo y me siento contento porque he podido hacer ciertos movimientos”, aseveró Reyes Pereira.

El cabildante confirmó que procederá a colocarse una prótesis y seguirá trabajando en la corporación edilicia por la ciudad.

“Ya hemos hecho los contactos para dentro de poco tener nuestra movilidad. Con una empresa profesional estamos mirando el tema de la prótesis para seguir adelante y continuar dando este testimonio a favor de Dios”, argumentó.