Recompensa de 200 millones para aclarar atentado contra contralora de Cali

El atentado contra la contralora de Cali María Fernanda Ayala, ocurrió cuando ella se disponía a llegar a una reunión. El vehículo en el que se transportaba fue impactado por varios disparos que no pudo identificar de dónde venían o si los atacantes se movilizaban en carro o en moto.

La contralora expresó que nunca ha recibido amenazas, aunque no se descarta que el atentado tenga algo que ver con su función, ya que la información que sobre varios procesos es enviada a las autoridades. Afortunadamente tanto la funcionaria como el conductor resultaron ilesos

“Venía con mi motorista Íbamos transitando en la ruta hacia el CAM cuando fuimos víctima de varios disparos, gracias a Dios tanto mi motorista como yo no sufrimos ningún percance, inmediatamente me desplace hasta la alcaldía y puse en conocimiento a las autoridades de lo sucedido. la verdad cuando se dan los disparos yo estaba en la parte de atrás del carro y los disparos aparecen de la nada, yo no sé si salieron de la izquierda o de la derecha, lo siento pero no los logró ubicar. mi motorista me dice es un atentado y yo le digo sigue sigue no y seguimos hacia el CAM y cuando llego es que veo que la camioneta tiene varios disparos en ambos sentidos”, narró la funcionaria.

➡️ #CaracolInforma 🗣️ | Así quedó el vehículo después del atentando contra la contralora distrital María Fernanda Ayala, está mañana en el sector de Centenario, autoridades ofrecen recompensa de 200 millones de pesos



— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 2, 2021

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para hallar a los responsables materiales e intelectuales del atentado. “La alcaldía de Cali ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para todo aquel que nos brinde información que posibilite identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de este atentado, queremos saber que está detrás” afirmó.

➡️ #Atención 🚨 | Alcalde de Cali @JorgeIvanOspina condenó atentado a la Contralora de Cali, Maria Fernanda Ayala, quien resultó ilesa en este hecho investigado por las autoridades



— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 2, 2021

Por su parte, el general Juan Carlos León comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que se dispuso un esquema para velar por la integridad de la contralora y su familia mientras la Unidad Nacional de Protección le asigna un esquema de seguridad. “Ya se colocó un grupo de la seccional de protección a disposición de ella, también en su lugar de residencia y en el lugar de trabajo. Vamos a estar prestando la seguridad mientras se hacen todos los estudios por parte de la UNP para ya asignarle un esquema permanente”.

Además, la Policía Judicial de la Sijin, ya tiene un grupo trabajando en el lugar de los hechos y en exploración al vehículo.

Finalmente el director seccional de fiscalías en Cali John Fredy Encinales, dijo que la investigación ya comenzó y se dispuso de un fiscal especializado.

“Se asignó un fiscal especializado en este tipo de conductas, también tenemos un grupo de criminalística e investigación de campo que en este momento está desarrollando todas las actividades de investigación y recolección de la información, también le pedimos a la comunidad que cualquier información que nos pueda suministrar la comuniquen a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, estamos dispuestos a recolectar esa información y a judicializar a los responsables”.

Algunos detalles de la investigación no fueron divulgados para no entorpecer el proceso y al mismo tiempo se buscan cámaras en el sector aledaño a la alcaldía y en el barrio Centenario para lograr algunas pistas de los atacantes.