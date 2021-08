Se agudiza la crisis en el San Francisco de Asís

Se cumplen 23 días de anormalidad laboral en el San Francisco de Asís sin que aparezca un interlocutor para ayudar a conciliar la situación tan grave que atraviesa el único complejo de segundo nivel que tiene el departamento del Chocó.

“Nos adeudan cuatro meses de salario, seguimos sometidos a la precariedad de la inexistencia de insumos suficientes para la prestación de los servicios de salud” le reveló una fuente a Caracol Radio.

El momento es tan dramático que no hay medicamentos, gasas y sábanas para atender de manera adecuada y digna a los pacientes.

“Los hemoderivados. No existen, si alguien necesita una transfusión no hay disponibilidad en la unidad transfusional porque no existen bancos de sangre”, reveló la fuente.

“La problemática es grave, se violan los derechos humanos, les adeudan cuatro meses no tenemos derecho al mínimo vital, trabajamos dentro de la precariedad”.

De igual manera se conoció que no hay engranaje entre los procesos administrativos y los procesos asistenciales, generando una total disfuncionalidad lo que generó la anormalidad laboral, que solo permite la atención de las urgencias vitales,

“Se requiere la presencia del Gobierno Nacional con soluciones. Al paso que vamos, estamos tendientes a desparecer” concluyó la denunciante en entrevista con Caracol Radio.