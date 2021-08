Denuncian "saboteo" en aprobación de proyectos para el Magdalena

Los proyectos que buscan ampliar la oferta educativa para los jóvenes del Magdalena de nuevo está en "veremos" porque desde la Asamblea departamental no se da la aprobación del mismo, según lo denunciado por la Gobernación en cabeza de Carlos Caicedo, quien indicó a través de un comunicado que persiste el "el saboteo por parte de la Asamblea Departamental en la socialización del proyecto de ordenanza para la construcción de los Centros Cambia".

Los secretarios de Educación Departamental, Luis Guillermo Rubio; y de Hacienda encargado, Hans Rangel, estaban citados este martes 24 de agosto a las 3:00 de la tarde a una sesión virtual para socializar el mencionado proyecto de ordenanza ante los diputados, pero dicha sesión inició media hora después y a las 4:15, sin dar mayores explicaciones, los diputados se desconectaron, impidiendo que se pudiera realizar.

“Dada la premura y la urgencia que se ha manifestado para darle trámite a estos proyectos de ordenanza queremos dejar constancia que estamos en toda la disposición de generar este diálogo con la Asamblea para poder socializar este proyecto tan importante, que lidera el gobernador Carlos Caicedo, en beneficio de miles de jóvenes magdalenenses”, dijo el secretario de Educación, Luis Guillermo Rubio.

Por su parte, el secretario de Hacienda encargado, Hans Rangel, agregó que es “inadmisible que en un trámite de urgencia en el que nos envían el cuestionario y se los respondemos en el menor tiempo posible, hagan la citación y nos dejen así sin realizar la sesión correspondiente. Esperamos que después no vayan a decir que no tramitaron el proyecto por falta de tiempo porque es su responsabilidad no haber hecho la sesión para socializar el cuestionario”.

Así mismo, denunciaron desde la Gobernación del Magdalena lo que sería un "acto de sabotaje frontal y descarado por parte de los diputados, luego de negarles la esperanza de agua potable y saneamiento básico a los magdalenenses y de ningunear el acceso a la educación superior de los jóvenes más pobres del Departamento".

Según un comunicado de la Administración, "el hecho fue propiciado por los diputados contra el Gerente de Aguas del Magdalena, Francisco García Rentería; y el Secretario (e) de Hacienda Departamental, quienes fueron citados para responder un cuestionario de 26 preguntas sobre el proyecto que buscaba permitirles facultades al Gobernador Carlos Caicedo para comprometer vigencias futuras y así efectuar ejecutar 146 mil millones de pesos del Plan Departamental de Aguas, debidamente financiados con transferencias del sistema general de participación, destinados a financiar los proyectos de saneamiento básico y agua potable del proyecto ‘Agua al Pueblo y Vivienda Digna’".

Sin embargo, de los 26 interrogantes formulados - refirió la Gobernación - los diputados solo permitieron la socialización de cinco, "luego de alargar la jornada con maniobras dilatorias, entre esas, varios señalamientos y presunciones infundadas contra el gerente de Aguas del Magdalena, quien fue claro y tajante al aclarar que el manual de contratación no fue enviado en su totalidad a la Asamblea pues no fue requerido para un caso pertinente, además, propuso dar solución a la interpretación errada de los diputados, al comprometerse con entregar la totalidad de mismo, entre otras dudas que fueron despejadas por el funcionario, a las que los diputados, al parecer, con acérrima mala fe, optaron por desconocer y tergiversar".

Igualmente, dijo la Administración, "cabe destacar que las actuales sesiones extras fueron convocadas por el Gobernador mediante el Decreto 238 del 5 de agosto del 2021, acto administrativo con el que también solicitó a la corporación hacer efectivo el trámite de urgencia a cada proyecto, cuyo mandato constitucional pretendían inicialmente evadir, lo cual se confirmó en el encuentro virtual, después que los miembros de la Duma se desaparecieron en la socialización de los Centros Cambia para la educación superior y aplicaron la falta de quórum".