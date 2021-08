En El Rodadero una mujer denuncia una agresión por exigir el tapabocas

Claudia Soraya Gadban Campiño, es la mujer que denunció ser presuntamente víctima de una agresión por parte de una pareja de turistas que, al parecer, al ingresar a un edificio ubicado en el balneario de El Rodadero no usaban tapabocas y al exigirlo en respuesta recibió lo que ella llama una golpiza.

Gadban Campiño le aseguró a Caracol Radio que pasó de ser víctima a victimaria, debido a que las autoridades que atendieron el hecho le impusieron un comparendo. Caso contrario sucedió con la pareja que fue dejada en libertad.

"Les pido que por favor hagan uso del tapabocas y empiezan a mirarme mal. Él me tira al piso, me empieza a estrangular; la mujer le dice a él todo el tiempo dale amor, dale. Siento que me arrastra, me da contra la reja del balcón. Empiezo a pedir auxilio y le digo a él que todas las cámaras están grabando y él para", relató la denunciante.

Afirmó que "no puedo quitarme de la mente esos momentos (...) por instantes pensé que se me iba la vida".

"No tiene sentido que un hombre golpee por un tapabocas", detalló Claudia Soraya Gadban Campiño.

Ante este hecho, los Defensores de derechos humanos de esta zona del país piden justicia y la captura de los presuntos responsables responsables, que según ella son Jessica García y Carlos Mauricio Rocero.

Escuche toda la entrevista a continuación.