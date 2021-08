Vendedor informal denuncia abuso de Policía y Udep en Santa Marta

Un fuerte enfrentamiento entre policías de la Metropolitana de Santa Marta y un vendedor informal del Mercado Público quedó evidenciado en un video aficionado con el que buscan que los agentes sean sancionados.

El hecho sucedió cuando los patrulleros y funcionarios de la Unidad Defensora del Espacio Público realizaban operativos de recuperación del espacio en esa zona del Magdalena.

Según el denunciante, "le decomisaron las carretillas, me trataron mal como si yo fuera un delincuente, me sacaron una pistola. Quedé sin empleo, huyendo; no puedo llegar al Mercado porque me van a judicializar".

El vendedor informal, quien no reveló su nombre por temas de seguridad, aseguró que su hermano fue, al parecer, retenido por la Policía como método de presión para que él se marchara de la zona.

"Quedé sin trabajo, sin mercancía. No puedo llegar al Mercado, no sé qué hacer. Me quitaron 700 mil pesos en producto. La carreterilla no es mía, es alquilada y ahora estoy desempleado, estoy estresado", afirmó el denunciante.

Finalmente, los uniformados se llevaron la mercancía del vendedor y le pidieron ir a la estación de Policía para hacer el papeleo. Ahora este comerciante espera, por lo menos, recuperar parte de lo perdido, para así darles sustento a su familia.