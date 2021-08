Cali abrió centro de atención a personas en situación de calle con mascotas

El centro de atención a población en situación de calle que conviven con sus amigos de 4 patas está ubicado en el barrio San Bosco, es uno de los espacios donde normalmente atiende la Fundación Samaritanos de la Calle a esta población, pero se adecuó para que de ahora en adelante sea un centro de atención a quienes poseen mascotas, esto se venía planeando desde hace mucho tiempo porque se notaba que algunas personas no hacían uso del centro porque no podían entrar con su perro o su gato, en este lugar pueden ir a bañarse, lavar la ropa, entre otras actividades.

Por el momento el servicio es solo en el día, explicó la secretaria de Bienestar Social María Fernanda Pinilla “tienen servicio de guardería, de baño, de atención médica veterinaria y por lo tanto, ellos van a acceder con mayor tranquilidad a los servicios de acogida del centro como alimentación, también pueden lavar su ropa. En este momento arrancamos con este y vamos a ver cómo nos va con la cantidad de perros y de gatos que tengan los habitantes para ver si hay necesidad de abrir otro y tendríamos que conseguir los recursos”

Los habitantes de calle con su mascota deben registrarse y registrar su mascota y si necesitan dejarlo por alguna razón como una cita médica, porque tienen que ir a trabajar o descansar un poco con tranquilidad de que su mascota esté bien, puede utilizar el servicio de guardería.

Uriel Valencia, es una de las personas que se siente satisfecho por poder ir al centro con su mascota, una perrita que desde que recogió en un basurero la llamó Negrita “yo estaba en un basurero cuando vi que un señor la tiró y yo le dije que se le olvidó la perrita, pero él respondió que no quería perros, lo que pasaba es que estaba enfermita”. Don Uriel hizo cuanta cosa pudo para que Negrita mejorara y en el camino se encontró con personas que le ayudaron hasta que el animalito volvió a comer y se recuperó, es como su hija dice.

La alcaldía de Cali con la Fundación Samaritanos de la Calle en los diferentes puntos atiende alrededor de 830 personas diariamente.

Por su parte el concejal Terry Hurtado celebró la apertura del centro, ya que es un paso más a la atención de la familia interespecie, enfoque que se dejó claro en el Plan de Desarrollo. “La expectativa es que el programa se pueda fortalecer y ampliar a otros programas, porque lo mismo que pasa con los habitantes de calle que no iba a un hogar o a una oferta institucional porque no le permitían ingresar con su compañero, lo mismo pasa con las víctimas de la violencia machista, ya que en los lugares de acogida las mujeres dicen que si no la reciben con su perro o con su gato mejor no van”.