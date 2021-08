Incertidumbre por futuro de la ruta Ternera- San José

El DATT no realiza las inmovilizaciones como cumplimiento a la orden de un juez, no hay razones sobre los recursos para chatarrización por parte de Transcaribe, ni tampoco existen certezas entre propietarios y pasajeros. Esta es la actualidad de la ruta 3A (Ternera- San José) en Cartagena.

En medio de esa incertidumbre diariamente viven quienes derivan su sustento o utilizan los 80 vehículos de ese trayecto, por un problema que radica en un tema económico, teniendo en cuenta el presente del SITM.

"No sabemos si amanece y ya no tenemos busetas, pero realmente queremos saber cuál es nuestro futuro porque ahora mismo nadie dice nada concreto. Si Transcaribe no está en capacidad de atendernos, pues que nos dejen las busetas y listo", expresó Ferney Ramírez, habitante del barrio San José de los Campanos.

Mientras se tienen nuevas noticias o se expresa una posición del distrito, los "carros" siguen operando pero con un fin que no es claro.