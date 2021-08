Ha aumentado la accidentalidad en Cúcuta en horas nocturnas

Desde hace dos semanas se levantó la restricción del horario nocturno que se mantenía en la ciudad de Cúcuta, debido a la reactivación económica que se ha establecido para estos negocios que han sido golpeados durante la época de pandemia y no habían podido funcionar de manera normal por el alto contagio que se mantenía en la región de frontera.



Sin embargo, las autoridades han podido evidenciar que durante los fines de semana se han aumentado los diferentes indicadores de accidentalidad que habían sido controlados con las normas que se habían impuesto, y ante esto se están evaluando los controles que se deben establecer para evitar que las estadísticas puedan desbordarse.



Jairo Tomás Yáñez Rodríguez alcalde de la ciudad de Cúcuta, nocturnas le dijo a Caracol Radio que esta debe ser una responsabilidad tanto de las autoridades como de las personas que salen a divertirse en horas y no están acatando las diferentes normas.

“El mensaje respetuoso a las operaciones de los centros nocturnos en la ciudad, los accidentes de tránsito vienen desbordados y los comparendo se han duplicado más de lo normal precisamente porque al abrir estos espacios de centros nocturnos en toda la ciudad obviamente permitiendo cerrar esos negocios con un poco más de tiempo, la gente lamentablemente no responde con el mismo espíritu de la reapertura económica, si no que lamentablemente se abusa no teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad y lamentablemente los indicadores de la policía en ese sentido de accidentes se dispararon durante los últimos fines de semana“ dijo el alcalde.



Se ha reiterado el llamado a los gerentes de estos establecimientos nocturnos para controlar el aforo durante la jornada laboral, y que se guarden todos los protocolos de bioseguridad que permitan controlar la propagación de la pandemia del COVID-19 en esta región de frontera.