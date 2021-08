Medellín analiza la instalación de alcantarillados aéreos en las periferias

Luego de acompañar la inauguración del acueducto para el barrio Esfuerzos de Paz 1 en el centroriente de Medellín, el alcalde Daniel Quintero explicó que llevar el agua potable e instalar el alcantarillado para zonas informales en las que viven más de 20 mil familias no es una tarea fácil para EPM por lo complejo de territorio, pero para solucionar estas dificultades el mandatario anunció una estrategia que busca solucionar el problema.

El alcalde Quintero recordó que EPM ya ha incursionado en acueductos aéreos en zonas como el Urabá antioqueño, pero para alcantarillados del mismo tipo actualmente se analiza la alternativa inicialmente en una comuna de la capital antioqueña de difícil acceso.

“EPM está incursionando en esto, incluso aquí en la comuna 8 precisamente vamos a tener un alcantarillado aéreo para poder resolver el problema de las familias. ¿Qué significa eso? Que no sacamos excusas, no decimos que no se puede porque está en una zona de alto riesgo, nos la inventamos y sacamos la creatividad”, señaló el mandatario.

Explicó que, llevar la tubería a estos territorios de difícil acceso podría generar inestabilidad en las laderas por las fugas que podría ocasionar el alcantarillado, pero esta alternativa soluciona el problema y del servicio a las miles de familias que hoy lo requieren, al igual que el agua potable.