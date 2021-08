En Buenaventura se anuncia un plantón de taxistas y comerciantes indefinido

A raíz de los intensos ataques y el incremento de inseguridad a al gremio de taxistas en Buenaventura, los diferentes Líderes de taxistas se articularon con el ministerio público y las empresas de radio móvil y comerciantes del sector para convocar un plantón el próximo miércoles 18 de agosto, los puntos de concentración aún no se han definido.





Omar Arboleda, líder de taxistas en Buenaventura, explica el porqué de este plantón, “por todo el tema de violencia que nos acoge, ya estamos cansados con los hurtos, cansados de los asesinatos, de todo este tema que nos tiene ya agobiados y con miedo, entonces llegamos a un consenso con los comerciantes y gremio de transporte de hacer un plantón, no queremos bloqueos, no queremos violencia, queremos la paz de Buenaventura, ya hemos tenido asesinatos de colegas, hemos tenido hurtos, nosotros no podemos entrar en los diferentes barrios, entonces todo esto nos desencadeno llegar a este punto para hacerle un llamado al Gobierno Nacional”.

Es importante resaltar que este plantón será indefinido hasta que el Gobierno Nacional haga presencia para que sus peticiones sean escuchadas.