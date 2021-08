El drama de 40.000 personas por el deplorable estado de la vía La Soberanía

Con escasez de servicio de gas, racionamiento de energía, al borde del desabastecimiento de alimentos, con dificultades para la entrega del PAE, escuelas cerradas, y de brazos cruzados para sacar sus productos, están los habitantes de la region del Sarare entre Boyacá, Arauca y Norte de Santander, por el cierre total de la vía de la Soberanía afectada por la ola invernal.

Desesperados, enviaron un SOS al gobierno nacional.

“Completamos alrededor de 50 años rogando literalmente que nos hagan un mejoramiento vial a esta carretera, que si bien es un paso obligado para la educación, para la alimentación, y el desarrollo económico de nuestros pueblos, que en un buen porcentaje son indigenas U’wa, está convertido en una completa trocha. La situación siempre se torna dramática, pues no tenemos una movilidad digna. Le solicitamos a los entes nacionales responsables que no nos dejen solos esta vez”, sostuvo Yimmy Aguablanca, líder social e indígena U’wa de la region del Sarare.

Agregó que "tenemos actualmente 4 derrumbes graves, que de no resolverse con agilidad, nos traerá una crisis mucho más grande, pues ahora tampoco tenemos paso para el transporte escolar, para las misiones medicas, empezamos a desabastecernos, y los servicios esenciales como el del gas y de la energía los vemos limitados. El tramo no es que sea de mayor extension, se necesitan 1.2 millones de pesos para finalizar esta trocha, por favor, no nos abandonen, pues somos alrededor de 40.000 personas afectadas en toda la región, entre los tres departamentos involucrados".



Es crítica la situación de los habitantes de la zona, que se encuentra en caos debido al cierre total de la via de La Soberanía.

“El dramático panorama, demanda de mayor union de los gobiernos departamentales a los que les conviene mantener comunicación, y en donde converge esta vía, y una efectiva participación en la solución, por parte del gobierno nacional”, concluyó Aguablanca.