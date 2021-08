“No repartí ni recibí ningún dinero”: Mario Puertas sobre pago a vendedores

Sigue la polémica por el supuesto pago a vendedores ambulantes por parte de Dynamo Producciones, productora de Gemini Man, película que se grabó en Cartagena en marzo de 2018 con la participación del reconocido actor Will Smith.

Mario Rafael Puertas Cuevas, exsupervisor de Espacio Público, rompió su silencio sobre las denuncias de la veedora María Rocha, las cuales lo señalan de no haber repartido en su totalidad los 100 millones de pesos que supuestamente estaban destinados a la compensación económica de los vendedores ambulantes durante los días de la filmación.

Puertas Cuevas afirmó tajantemente que no recibió dineros de Dynamo Producciones. “Simplemente recibí una orden directa del gerente de Espacio Público para que hiciera un acompañamiento a la productora de mostrarles las calles que se iban a utilizar para la grabación de la película dentro del contrato de aprovechamiento económico de la Alcaldía”, explicó.

Mario Rafael aseveró que acudirá a las instancias judiciales para que la veedora María Rocha explique todas las afirmaciones que ha hecho públicamente en su contra.

“No he recibido dinero, se dice que fueron compensados por esos días que utilizaron las calles, pero no sé de dónde saca la señora María Rocha de que a mí la productora me dio 100 millones de pesos y de que yo los repartí a unos vendedores ambulantes y me quedé con el resto. Ahora voy a tomar acciones judiciales para que me explique de dónde saco ese tema de que la productora me dio dinero a mí, cuando ya la productora está diciendo que no dio dinero a espacio público para que lo repartieran a los vendedores ambulantes”, expresó.

El exsupervisor de Espacio Público aseguró que este escándalo ha afectado su vida laboral y familiar. “He recibido amenazas, en el año 2018 no podía caminar el centro porque me trataban de ratero. Emocionalmente con mis hijos también, los amigos de mis hijos les dicen: ey tu papá se robó una plata. No me han contratado más en la Alcaldía y Gobernación, yo creo que es por ese escándalo”, puntualizó.