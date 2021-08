Médicos no respaldan horario extendido de bares

Malestar causó en el sector salud la decisión del gobierno local de levantar la medida de restricción que mantenían los bares y discotecas para su funcionamiento por la pandemia.

Después de un año y cuatro meses el gobierno local dio el guiño para permitir el retorno a esos lugares de esparcimiento hasta las cuatro de la mañana según el nuevo decreto emanado en las últimas horas.

Las voces frente a esa decisión no se hicieron esperar, y desde el Colegio Médico de Norte de Santander lamentaron que el "gobierno retrocede frente a todo el esfuerzo que se ha hecho, cuando no se ha avanzado en la vacunación y cuando mantenemos picos altos de contagio y muertes", dijo uno de los profesionales de la salud.

Advirtió que "no se puede combinar economía con salud, vida cuando esto es lo que debe primar, pero entendemos el interés de muchos, lo respetamos, pero es una decisión muy sensible y se podría pensar que irresponsable con la variante Delta en el país y con una frontera tan sensible como la nuestra".

Finalmente señalaron que continuarán ejerciendo su labor en medio del riesgo que representa para ellos exponerse al contagio por la irresponsabilidad de las personas que no han aplicado ni acatado las recomendaciones sanitarias.