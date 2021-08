Finaliza en Santa Marta la pedagogía referente al uso del taxímetro

El período de pedagogía referente a la reactivación y uso del taxímetro en Santa Marta se dio por terminada desde el primero de agosto, según directriz de la Secretaría de Movilidad del Distrito, que anunció el funcionamiento de esta tecnología a partir del dos de agosto de 2021.

"Se reactivarán los operativos en la ciudad y se impondrá el comparendo respectivo al vehículo que no porte el taxímetro, no lo utilice o no se encuentre en optimas condiciones para cumplir con su función", señaló un oficio de la Secretaría de Movilidad.

Detalló además que, "se le instó a las empresas Sumitras y Sumitrac para prestar servicio de instalación de repuestos, reposición y mantenimiento en general para los taxímetros implementados en el sector de Transporte Público individual del Distrito de Santa Marta, en el horario de lunes a sábado de 8 am a 6 pm".

El usuario estará en la obligación de exigir esta herramienta antes y durante la prestación del servicio. Ni el taxista ni el usuario podrán rehusarse del funcionamiento de este aparato, porque esta medida pretende que los ciudadanos cancelen el valor justo por cada servicio recibido.

Más de 3.000 vehículos que prestan el servicio deberán tener instalado el aparato, que permitirá conocer cuál es el costo de cada carrera y será el único precio a entregar a cada conductor.