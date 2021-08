“No hay desaparecidos” Alcalde de Briceño sobre emergencia invernal

Tras la creciente de la quebrada La Tirana, en el municipio de Briceño, que dejó un saldo de 27 viviendas destruidas en los barrios Las Brisas y La Inmaculada, el alcalde de ese municipio William Moreno, confirmó que no hay personas desaparecidas como se había dicho en un informe preliminar.

El mandatario explicó: “Realmente no hay desaparecidos […] Siempre habíamos manifestado que posiblemente tres personas desaparecidas que era una información no oficial entregada por la comunidad. Fue realmente el pánico que generó desinformación, pero no hay desaparecidos, de acuerdo a la lectura que se hizo del censo y la evaluación”.

El gobernador de Antioquia visitó hoy el municipio, para conocer la dimensión de la emergencia que deja 324 personas afectadas, 86 familias damnificadas de los barrios Fundungo, La Travesía, La Inmaculada, Divino Niño, Sagrado Corazón, Matadero Viejo, y Arnulfo Mora y 24 viviendas por reubicar.