Las riñas ocuparon la mayor atención de la policía durante el fin de año en el Valle de Aburrá

Valle de Aburrá

El comportamiento de los paisas en el Valle de Aburrá parece que no estuvo acorde a la ocasión de celebración debido a la gran cantidad de riñas reportadas entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero que alteraron la convivencia en los hogares y en las calles, donde además hubo un alto consumo de fue un insumo que alteró los ánimos que terminaron un balance de riñas bastante alto.

Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, durante la noche y la madrugada la labor de los uniformados estuvo enfocada en atender riñas familiares y callejeras.

“Durante la noche de final de año, atendimos 1.575 llamadas a la línea de emergencias 123, de las cuales 156 correspondieron a riñas, 194 casos de violencia intrafamiliar, 349 por perturbación a la tranquilidad, esto principalmente asociado al alto volumen y alteración del orden público. Además, incautamos 220 kilos de pólvora”, recalcó el oficial.

En el balance de las acciones atendidas por la policía también se indica que, entre los capturados, hay un hombre que era requerido por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio agravado; otra persona sería un integrante del grupo ilegal La Terraza, con una trayectoria criminal de 12 años, y dinamizaría homicidios en Medellín y el suroeste antioqueño y estaría relacionada con varios homicidios cometidos durante el 2025 en el municipio de Andes.