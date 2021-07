Establecimientos nocturnos piden ampliación de horario en Cúcuta

Los propietarios de establecimientos nocturnos llaman la atención de las autoridades para avanzar en las mesas de concertación y se logre un decreto que permita modificar el aforo para estos establecimientos ante la reducción de la ocupación de camas de cuidado intensivo.

Advierten que con la reducción del nivel de alerta hospitalaria y lo contemplado en el decreto 777 del Gobierno Nacional, es posible llevar a cabo estas solicitudes, además buscan que se analicen propuestas que han sido hechas en otras regiones del país en el marco del retorno a la normalidad en medio de la pandemia.

Milena Angarita, participante en la mesa de concertación le dijo a Caracol Radio que, “hemos hecho unas mesas de trabajo, para que nos vayan dando ampliación del horario gradualmente”.

Agregó que, “hasta el momento no se ha tocado lo de exigir el carnet, pues la verdad, la vacunación no va muy adelantada, entonces se está esperando eso, hasta el momento en las mesas de trabajo eso no se ha colocado sobre mesa”.