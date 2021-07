Mayores de 40 sin vacunarse no podrán ingresar a la Feria de las Flores

El mandatario aseguró que los mayores de 40 años que no se han decidido vacunar se quedarán por fuera de los eventos que organiza la Alcaldía de Medellín en la Feria de las Flores.

Las autoridades verificarán de dos maneras que las personas en este rango de edad que asisten a la feria estén vacunadas: 1. A través de filtros en las entradas a desfiles, conciertos y eventos. 2. Por medio de verificación de cédulas a las personas que ingresen. Según Daniel Quintero, en una base de datos se darán cuenta quién se vacunó y quien no.

Lea también:

"En los eventos de la Feria de las Flores aquellas personas mayores de 40 años que no estén vacunadas, no van a poder ingresar. En la medida en que vamos avanzando en los procesos de vacunación, vamos a ser más estrictos porque vamos a bajar a 30, luego a 20 y en general este es un mensaje a la ciudadanía. La persona puede tomar la decisión de no vacunarse, pero no puede ir a lugares donde exponga a otros ciudadanos al riesgo de contagio", planteó el mandatario.

En el momento no se han precisado muchos detalles de la Feria de las Flores, sin embargo se sabe que el evento tendrá lugar entre el 12 y el 22 de agosto, de manera semipresencial en algunos eventos, y con un posible aforo del 25 por ciento siempre y cuando esté previamente autorizado el ingreso de estas personas por parte del Ministerio de Salud.