Harán audiencias públicas sobre problemas de infraestructura de Cartagena

El concejal del partido de la U, César Pión, en marco a la problemática de los puentes de Manga, presentó una proposición para realizar dos audiencias públicas antes de la finalización del actual periodo de sesiones en el cabildo Distrital.

La primera con el fin de revisar el problema de los puentes de Manga y la segunda para analizar el estado en el que se encuentra la institución Educativa San Felipe Neri. La iniciativa del concejal busca que ambas audiencias se realicen fuera de las instalaciones de la corporación, directamente en Manga en donde la movilidad ha colapsado producto de los cierres viales y en la mencionada institución educativa que sufre graves problemas de infraestructura para que la comunidad participe, se exprese, escuche y que se pueda entender cuál es el papel y responsabilidades del Concejo y de la administración sobre estos problemas.

En el mismo sentido, el concejal del partido Conservador David Caballero, agregó que a la audiencia pública a desarrollarse en el Puente de las Palmas, también debe asistir en calidad de invitado el gerente de la empresa Aguas de Cartagena, debido que por el puente hay dos tuberías; una de agua potable y otra de alcantarillado “Necesitamos saber cuál sería el manejo de la contingencia, dado el caso de que llegase a ocurrir un desplome del puente, porque es importante ir un paso adelante, esperemos que esto no llegue a ocurrir pero debemos ser precavidos”.

Con respecto a la audiencia pública del Colegio San Felipe Neri, el concejal Sergio Mendoza del partido Verde, aseveró que es preocupante la situación debido a que los recursos para culminar las obras no son suficientes y que aún amparados por un fallo de la corte constitucional no se le da continuidad a las obras. ”Hicimos acompañamiento a unas comisiones conjuntas de la Corte Constitucional para revisar la situación del colegio y en conclusión actualmente no sabemos si el proyecto cuenta con los diseños para poder continuar con las obras y sumado a ello los recursos con los que cuenta no son suficientes. Es preocupante esta situación porque es un colegio que beneficia a muchos menores del sector, por ello sus padres van a hacer una manifestación mañana, porque quieren soluciones definitivas”