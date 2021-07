Niños de El Pozón recibieron donación de 1.000 almuerzos

La Fundación Copservir y hizo presencia en la institución Educativa 14 de Febrero y en las instalaciones de la Fundación Sonrisas de León en el barrio El Pozón, con una donación de 1.000 almuerzos con los que se beneficiaron niños de escasos recursos.

Durante la entrega se desarrollaron varias actividades lúdicas y de aprendizaje; lectura en voz alta, títeres, entrega de meriendas entre otros. Un gran equipo de profesionales y voluntarios ejecutaron diversas actividades enfocadas en brindar bienestar a los habitantes de este sector, mientras organizaban y preparaban los alimentos para entregar.

“En pandemia, no somos ajenos a la necesidad que viven los colombianos, poblaciones especialmente que están distantes de las ciudades principales, que tienen y cubren las mayores necesidades en nuestro país, y son a ellos donde podemos llegar, llevando beneficio, amor, constancia y perseverancia por hacer de este mundo un poco mejor y no ser ajenos a la necesidad por las que ellos pasan, no solo en temas de salud, sino en temas nutricionales“ expresó Mónica Luna Cataño como directora de la Fundación Copservir

Roo Morales, líder de la Fundación Sonrisas de León, compartió que está muy feliz, porque la comunidad que ha estado beneficiando durante todos estos años, ahora es recompensada con apoyos como este, beneficiar a los niños más necesitados es lo más importante, ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad y por quienes tenemos que velar siempre, si queremos crecer como personas de bien.