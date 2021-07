Habitantes del Pie de la Popa volvieron a tomarse la avenida El Lago

Un grupo de habitantes del barrio Pie de la Popa, volvió a tomarse la Avenida El Lago en Cartagena con una protesta ante la falta de respuestas sobre las diferentes problemáticas que ya han denunciado de manera reiterativa a través de Caracol Radio. Vías inundadas en invierno, lozas y rejillas partidas, inseguridad, habitantes de calle, conforman el "paquete" de peticiones.

Los manifestantes realizaron tres cruces escalonados en el frente de la farmacia Cruz Verde, es decir esperaban a que el semáforo cambiara tres veces y en ese lapso se tomaban la vía con pancartas y megáfonos.

“No es creíble que ni siquiera se hayan tomado la molestia de contestar por las redes sobre la primera actividad que hicimos. No entendemos, si es que aquí en esta ciudad como lo dice el alcalde, tanta gente es corrupta, pero entonces, será que no se puede hacer nada bajo siempre el mismo argumento", expresó Ramón González, dirigente de Asopopa.

La protesta causó algunos traumatismos en la movilidad.