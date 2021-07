Lo importante es el medicamento: Rodrigo Reyes sobre caso de niña en UCI

El concejal del Partido Conservador, Rodrigo Reyes Pereira, se refirió al caso de una estudiante de 10 años del colegio INEM de Cartagena que se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Blas de Lezo.

El cabildante rechazó la actitud de la directora del Departamento de Salud (Dadis), Johana Bueno, teniendo en cuenta que la funcionaria solo salió a desmentir que la menor de edad no estaba recluida en ese centro asistencial por COVID-19 y no se refirió al suministro del medicamento que necesita para poder mejorarse.

“Lo importante no era si es COVID o no es COVID, lo importante es que la niña está hospitalizada y no le habían suministrado los medicamentos necesarios para que ella salga y se recupere de esto que está padeciendo. La niña está intubada y la noticia era que se hiciera la gestión para que le dieran sus medicamentos”, expresó el cabildante.

Rodrigo Reyes Pereira también criticó la falta de comunicación que tiene la funcionaria con cada uno de los integrantes de la corporación edilicia. “La mayoría de las veces que nos comunicamos con usted nunca responde. Yo le he puesto me mensajes a usted y nunca responde”, manifestó.

Así las cosas, aún se desconoce y no hay claridad sobre cuál es la patología que tiene a la niña de 10 años en una UCI de la clínica Blas de Lezo, sin embargo, médicos presumen que podría tratarse de síntomas postcovid.