En calma transcurrió el Desfile Pacífico en rechazo a la violencia

Esta actividad que fue convocada por sectores sociales inconformes con las afectaciones a los bienes públicos y privados durante las manifestaciones, salió a las 10 de la mañana desde el Teatro Pablo Tobón Uribe.

El desfile, como se le llamó a esta jornada, avanzó por la avenida Oriental en el centro de Medellín y finalmente llegó hasta el Parque de San Antonio. Según Juan Diego Ríos, uno de los ciudadanos, señaló que esta marcha se vivió en completa calma, pese a las amenazas de riesgos por posibles infiltraciones que anunció el alcalde Daniel Quintero.

"Los violentos no nos representan, en encapuchado no nos representa, a todo el que genera actos vandálicos, de terrorismo, bloqueos, saqueos, afectación de lo público y privado le decimos que no nos representa. Nuestro Metro, las fuerzas militares y civiles y la institucionalidad se protegen", señaló el ciudadano.

En la movilización participaron cientos de ciudadanos que asistieron con bombas y camisetas blancas, miembros de la fuerza pública, la defensa civil, banda músico-marciales de Itagüí y Bello y también siete silleteros del corregimiento de Santa Elena.