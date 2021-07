El sufrimiento de una migrante en Europa, el acoso sexual y abuso laboral

Paola Ojeda, decidió armar maletas, partir desde Cali y darle un giro completo a su vida y al de sus hijas, con la convicción de buscar un mejor futuro partió hacia el continente europeo hace varios años, tuvo la oportunidad de vivir en varios países como España y Holanda, al final echó raíces con su familia en Londres

"Llegamos a Inglaterra buscando un mejor futuro para mis hijas ya que se encontraban próximas para entrar a la universidad y en Londres hay una excelente reputación internacional a nivel de estudios universitarios"

Paola consiguió trabajo en una empresa de aseo y fue allí donde comenzó a vivir su infierno, denuncia que comenzó a ser acosada por uno de sus jefes y quien también era latino, por lo cual esperaba más apoyo.

Como en un inicio solo trabajaba cinco horas, pidió más tiempo laboral y le dieron los fines de semana, en ese momento fue cuando conoció a quien la acosaría.

"allí fue cuando conocí a Alejandro ya que él era supervisor de los sábados y domingos desde el primer instante que llegue en mi presente y mi solicité que me explicara lo que tenía que hacer y lo noté inmediatamente sobrepasado de confianza con muchas felicitaciones y por mi trabajo y tocamientos muy extraños en la cara y agarrándome la cintura, inmediatamente le puse freno a esto, tanto que se llenó de ira, dónde empezó a quejarse que no servía y que no me quería más los fines de semana, solicitando una reunión de que yo no era apta para para estar en este trabajo".





Al no lograr lo que quería, dice Paola, él solicitó que no la quería ver hasta el punto que ella tenía que tomar su descanso o almuerzo en los baños públicos, escribió cartas acusándola de ser narcotraficante y hasta decir que se dedicaba a la prostitución.

"Me tocaba comer encerrada en los baños públicos, fue muy fuerte el infierno que este hombre me hizo vivir durante 4 años debido a la obsesión tan inmensa que él tenía".

Al sentir Paola Ojeda que lo que pasaba no estaba dentro de la normalidad acudió a la policía londinense, pero no tuvo aceptación su queja y le dijeron que era un problema interno de la empresa y no podían intervenir, según relató.

Por esta razón pide a la Cancillería colombiana que ponga sus ojos en las migrantes y casos en los que enfrentan abusos por su condición migratoria.

"Lo único que le pido a la cancillería y a las organizaciones de Derechos Humanos, es que me apoyen en estos momentos porque necesito que este caso no se quede en la impunidad y pido un poco más de apoyo para las mujeres migrantes que en Europa somos víctimas de acoso sexual y laboral".

Como consecuencia por los trabajos forzados a los que fue sometida tiene actualmente problemas de salud, un dolor crónico en la espalda, tristeza y depresión. Vivió 15 meses de angustia escondiéndose para no encontrarse con él en el espacio laboral.