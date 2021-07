Diputados reaccionan a propuesta de venta de acciones de Hidroituango

Como una salida al conflicto entre EPM y la Gobernación de Antioquia, quien tiene una participación del 52% del proyecto Hidroituango, el gobernador (e) le propuso a la empresa venderle la participación del departamento en el proyecto.

Ante esto, el diputado del partido Centro Democrático, Andrés Guerra explicó “El gobernador debe hacerle la propuesta a la Asamblea departamental para escucharla y segundo analizar lo técnico y lo financiero. Es un momento de mucho análisis y mucho estudio”.

El diputado Luis Peláez, del partido político Polo Democrático dijo “Debe ser una decisión concertada con la Asamblea Departamental de Antioquia. […] no tiene estudios de pre factibilidad o factibilidad de la venta, ni cómo va a hacer el negocio, me parece un negocio oscuro no de cara al Departamento de Antioquia. Es un anuncio del gobernador de Antioquia que rechazamos totalmente porque no hay información”.

Por su parte EPM expresó en un comunicado que, “La empresa analizará con sus equipos técnicos, jurídicos y financieros los alcances de esta y la conveniencia para la Organización.”