Concejal no cobró honorarios tras baile en TikTok

Jorge Rangel, concejal de Bucaramanga y Jésica Mendoza, concejal de Lebrija, hicieron público en sus redes sociales un reels de Instagram y en TikTok, en el que aparecían bailando la conocida canción de “aserejé”, interpretada por Las Ketchup.

Aunque no se sabe si coordinaban el baile, esto ha causado risa en sus redes sociales, pero, a la vez, por ser personajes del sector político, no demoraron en llegar las críticas.

Puesto que ese video fue publicado como una “pausa activa”, cuando se realizaba un receso de una plenaria en un control político de la Ptar del Río de Oro.

Un trino, que también fue criticado y que desató la discusión, fue el de una cibernauta, quien dijo lo siguiente, “ Cuando uno cree que ha visto todo, ve esto, No sabía que dentro de las funciones de un concejal estaba hacer videos bailando, me quedo con los verdaderos concejales que sí trabajan sin hacer tanto show”.

Se consultó con el concejal del partido Conservador, quien explicó que es una persona joven y no tiene nada de malo ser alegre y bailar.

Tras esta situación, el corporado decidió no cobrar sus honorarios del control político, no por darle la razón a unos cibernautas, si no para demostrar que él no tiene nada que quitarle a la ciudadanía.

“Quienes conocen mis redes, saben que soy muy joven, espontáneo, pasé una carta a la secretaría del concejo, no cobrando la sesión del día de ayer, para no causar malestar, no la cobré no por darle la razón a ellos, sino que simplemente en el país hay un momento tenso en redes, es para darle tranquilidad a toda la parte de la ciudad, no es un problema para mí”.

En redes sociales, el concejal Rangel dio explicación de porqué la publicación y dio a entender que el sí trabaja por la ciudad sin tocar un peso de la población.

“Fue una pausa activa, somos jóvenes, mientras unos solo echan discursos, promesas que no cumplen y duermen en el congreso, yo trabajo en las calles de mi ciudad, me gozo mi trabajo porque lo hago con amor y total entrega”, decía en su trino que desató controversia.

En su mayoría, los trinos han sido de risa y apoyo a los concejales, tras publicar este video bailando.