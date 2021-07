Las poblaciones que se atienden en el Gran Centro de Vacunación de Montería

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió un decreto donde se establece que la población que padezca de comorbilidades, enfermedades de base o condiciones de salud establecidas en el Plan Nacional de Vacunación podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus sin estar priorizados en el portal Mi Vacuna.

Para ello, los usuarios deberán presentar una certificación médica en la que se soporte su comorbilidad firmada por un profesional de la salud con su respectivo registro sanitario, teniendo en cuenta que el médico certificante asumirá la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realice.

Este certificado también puede ser solicitado a través de las EPS, por consulta externa o con un médico particular.

El gerente de Vacunación contra el Covid-19, Heiser Arteaga Paut, manifestó que “este nuevo proceso será para las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan priorizadas en la plataforma Mi Vacuna, lo que permitirá avanzar con estos pacientes que padezcan las comorbilidades descritas por el Ministerio de Salud y que aún no han recibido el biológico”.

Además, resaltó que a partir del desde el martes 6 de julio se recibe a esta población sin cita previa en el Gran Centro de Vacunación ubicado en el Estadio de Béisbol 18 de junio, "de igual manera en todos los puntos intramurales y extramurales dispuestos por las EPS en las IPS vacunadoras y centros comerciales de la ciudad se atenderá según la metodología implementada por cada IPS vacunadora”.

"Debe quedar claro que el grupo etario de pacientes con comorbilidades está en el rango de 12 a 39 años, tal y como lo estipuló el Ministerio de Salud”, finalizó el funcionario de la Secretaría de Salud Municipal.

Para el Gran Centro de Vacunación que es el punto masivo, el proceso se dará sin cita previa también para personas mayores de 40 años, en horarios de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a sábado y desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde los domingos y festivos.

Las personas extranjeras que estén incluidas en este grupo poblacional, deben presentar el documento médico donde soporte su condición de salud y su Permiso Especial de Permanencia.

A continuación, mencionamos las comorbilidades descritas por el Ministerio de Salud y Prosperidad Social:

1. Enfermedades hipertensivas

2. Diabetes

3. Insuficiencia renal

4. VIH

5. Cáncer

6. Tuberculosis

7. EPOC

8. Asma

9. Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal >30)

10. En lista de espera de trasplante de órganos vitales

11. Post trasplante de órganos vitales.

12. Enfermedad isquémica aguda del corazón

13. Insuficiencia cardíaca

14. Arritmias cardíacas

15. Enfermedad cerebro vascular

16. Desórdenes neurológicos

17. Síndrome de Down

18. Inmunodeficiencia primaria

19. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

20. Autismo

21. Trastorno bipolar

22. Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática

23. Fibrosis Quística

24. Artritis reumatoide

25. Lupus Eritematoso Sistémico

26. Espondilitis Anquilosante

27. Vasculitis