Medellín no toma medidas porque la situación epidemiológica lo permite

La secretaria de Salud en Medellín expresó que la apertura económica completa que tiene actualmente la ciudad, no genera alguna incidencia negativa en el aumento de casos de COVID-19, por lo que no se tomarían medidas restrictivas en los próximos días festivos.

La funcionaria agregó que actualmente hay cerca de 30 pacientes esperando por una cama UCI, pero que, con el flujo diario de pacientes, se puede suplir esa demanda.

"Esos indicadores no muestran un indicio a la desmejora, por ejemplo hoy hay 30 pacientes con solicitudes de UCI y hay un 96 por ciento de ocupación que con los egresos e ingresos se le puede dar respuesta. Eso es lo que nos ha permitido estar en la estabilización que esperamos baje en las próximas semanas", planteó la secretaria.

A pesar del anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, de que las ciudades capitales tomen medidas restrictivas para detener la propagación del virus, Medellín no estaría pensando en adoptar un toque de queda nocturno. Si la situación hospitalaria llega al punto en que la ciudad no la pueda soportar, allí sí se pensarían en medidas.

"En este momento Medellín no toma medidas no porque no lo considere, sino porque la dinámica epidemiológica le permite continuar como venimos haciéndolo y poder dar respuesta. En el momento en que encontremos indicios de alzas en cualquiera de las curvas, ya será otro el panorama", explicó Uribe Montoya.

La funcionaria agregó que no es posible que la ocupación de camas UCI descienda tan fácil a un 85 por ciento, debido a la denominada meseta alta de contagios que tiene Medellín, no obstante se sigue esperando que los casos bajen en las próximas semanas.