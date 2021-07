La odisea de sacar el RUT en la Dian de Bucaramanga

Oyentes de Caracol Radio informaron que tienen problemas pasa cara el Registro Único Tributario, RUT en las oficinas de la Dian en Bucaramanga. Uno de los afectados Edward Palma relató su caso. Dijo que necesita el papel para cobrar por los servicios que presta a una de las empresas de la región.

El señor Palma intentó hacer el trámite por internet; sin embargo, la plataforma estaba caída. Ante la necesidad de obtener el documento, el usuario se fue a las oficinas centrales de la Dian que están ubicadas en la calle 36 con carrera 14, en el centro de Bucaramanga. Los vigilantes del edicio le indicaron que no había atención al público.

"¿El estado qué me ofrece? No puedo llevar dinero a la casa, exclamaba con desesperación el señor Palma. Una vez se escuchó el testimonio al aire, empezaron a surgir otras voces que informaban de lo que ha ocurrido en la Dian en los últimos días. "Yo entutelé a la Dian y le gané por eso mismo; ellos no contestan ni dan opciones", aseguró Hernando Mantilla, abogado de la ciudad.

Luis Antonio Paredes, otro de los oyentes dijo que a él le dieron cita para el 13 de julio. Fabián Herrera intervino para indicar que "los tramitadores están cobrando 30 mil pesos en los alrededores de la sede de la Dian".