No queremos más engaños: JAC de El Campestre sobre trabajos del canal

El pasado 23 de junio, con bombos y platillos se anunció por parte de la Alcaldía de Cartagena, la presunta aprobación de los recursos necesarios para intervenir al canal de El Campestre.

No obstante, otra, es la información expresada por los moradores de la urbanización, quienes aseguran que desde el gobierno nacional se emitió un concepto, más no se dio certeza del dinero.

"La buena noticia es que en las últimas conversaciones con el Viceministerio logramos el concepto favorable financiero para la ejecución de este proyecto y los recursos para llevar a cabo esta obra de, aproximadamente, $3.400 millones”, precisó Luis Villadiego, secretario de Infraestructura hace varios días. Tal parece -dicen- que la información expresada por el funcionario no habría sido cierta.

Al respecto se refirió Jorge Eliécer Garzón, presidente de la junta de acción comunal, expresando que fue desafortunada la versión del distrito, sobre todo, cuando todavía no se tiene seguridad del dinero. "No queremos más engaños, creemos que esas obras no inician este año y si es así, la intervención debe hacerse en la raíz del problema que son en barrios como Vista Hermosa", dijo el dirigente.

En consecuencia, actualmente el canal es un basurero satélite donde además, es utilizado como baño público. Hoy el cuerpo de agua es "tierra de nadie".