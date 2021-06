"Les negaron las vacunas a mis padres en el hospital": hija de exalcalde

Caracol Radio conoció audios del momento en que el exalcalde de Luruaco, Rodolfo Romero, discutía en el hospital local de Luruaco, porque aparentemente le negaron la vacuna contra COVID-19 junto a su esposa, a pesar de estar priorizados. Semanas después fallecieron junto a una de sus hijas y su yerno por el virus.

Paola Romero, hija mayor de la familia Romero Castellanos, rompió su silencio en diálogo con Caracol Radio y denunció que el pasado 16 de abril, sus padres asistieron al hospital local de Luruaco para cumplir la cita de vacunación al ser parte del personal de la salud en el área administrativa de una clínica en el municipio.

De acuerdo con la también médica, todo el personal de la clínica fue vacunada excepto sus padres, aparentemente por “intereses políticos”.

“Al estar allá la jefa de Enfermería, Liliana Pérez González, al igual que la auxiliar María Sarmiento y al gerente José Molinares Roa negaron la aplicación de la vacuna argumentando que recibieron orden de alguien, no sabemos de quién. Estos funcionarios vulneraron el derecho a la salud de mis padres y por ende el derecho a la vida ya que todos conocemos las consecuencias”, indicó.

Agregó que el caso de su padre, quien afrontaba diabetes, hipertensión y obesidad, así como su mamá, con hipertensión y obesidad grado uno como enfermedades de base, no serían los únicos.

“Quiero denunciar que hay otros casos de personas que no les han aplicado el biológico, ya que estos funcionarios están anteponiendo intereses políticos, antes que la salud. En nuestro caso, mi papá, quien fungió como alcalde del municipio, no apoyamos a la actual administración y no sabemos de quién viene la orden de no vacunar. El gerente dice que recibió una llamada, la jefe de Enfermería señala que fue notificada de abstenerse a vacunar a mis padres”.

Caracol Radio conoció audios del momento en que aparentemente el exalcalde y su esposa discutían con la jefa de Enfermería al conocer que no serían vacunados.

VOZ.

La tragedia de la familia comenzó el pasado 5 de junio con la muerte de Dayson Zarco, yerno del exalcalde. El 15 de junio murió la ex primera dama de la población, Luz Dary Castellanos, tres días después murió Rodolfo Romero y el 20 de junio falleció Angélica, una de sus hija y esposa de Dayson.

En una UCI y con buena señal de salud continúa luchando por su vida Samuel, el bebé que nació prematuramente cuando a Angélica debieron desembarazarla ante complicaciones del COVID-19.