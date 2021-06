Renuncia masiva de médicos en el Hospital de Malambo

Personal del servicio de urgencias del Hospital de Malambo presentaron su renuncia debido a la situación administrativa que se viene presentando en el centro asistencial.

Manifestaron que “sus derechos están siendo vulnerados y que no cuentan con las garantías para seguir prestando sus servicios” en el Hospital de Malambo.

Indicaron que el “lío administrativo” que está el centro asistencial inició con la aceptación de la supuesta renuncia de Eimy Camargo por el Alcalde del municipio y que hoy tiene como gerente encargado a Heger Buelvas.

“Pedimos a los entes de control que intervengan y nos ayuden a tener pronta solución a esta problemática que no solo nos está afectando a nosotros como personal de la salud, sino también a todos los pacientes, quienes son la razón de ser de este hospital”, afirmó la médica de urgencias, Natalia González.

Presunto caso de discriminación

Emma Gutiérrez, profesional de la salud transgénero denunció que ha sido víctima de discriminación por su condición sexual por parte del gerente encargado Heger Buelvas.

“Alzo mi voz contra el señor Heger Buelvas ya que me trató de manera discriminatoria por mi condición sexual, ya que soy una mujer trans. Este señor me trató de manera irrespetuosa y me discriminó. Alzo mi voz de protesta contra este señor y ojalá haya pronta solución a esta problemática”, dijo.