Esté alerta y conozca las marcas falsas que estafan en las redes sociales

Las autoridades judiciales vienen realizando una serie de investigaciones y monitoreos en redes sociales, para identificar las distintas campañas de propagación de estafas que utilizan las supuestas marcas multinacionales como engaño.

En el departamento del Magdalena son varios los casos de phishing y estafas denunciados ante la Dijín de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. Las pérdidas económicas por víctimas, ascienden a los $2.000.000. aproximadamente.

Una de las marcas ficticias que ha logrado captar la atención de los usuarios en Instagram es Best Shop Colombia (@poloralphcol), cuenta que ofrece supuestos descuentos en camisas y suéteres para hombres, precios que van desde $150.000 mil hasta los $300.000 mil.

Estas personas - quienes están detrás de las estafas en las redes - tienen cerca de tres cuentas en esta red social y se valen de la oportunidad para hacer caer en la "trampa" a los usuarios que se 'enganchan' por sus supuestas promociones.

"Me confié porque al principio ellos envían un catalogo de los precios y los modelos de la camisas (...) incluso tienen su propia página web. Te piden hacer la consignación de las promociones que tengan semanalmente y una vez cancelas, es decir, depositas el dinero en una cuenta bancaria, no te responden más", asegura Carlos Martínez, víctima de supuesta estafa de esta cuenta.

Los casos conocidos son sorprendentes. Por este motivo, las autoridades consideran importante alertar a la ciudadanía de que estas múltiples campañas, que se encuentran activas actualmente, en la mayoría de los casos son falsas.

"Ellos me dijeron, en el caso del Best Shop Colombia (@poloralphcol) que el pedido me lo harían llegar en 8 días y como tarde 15, pero nunca llegó. Tienen una página web en la que ofrecen esos productos con promociones de dos por uno https://linktr.ee/Bestshopcol/ , pero todo resulta ser falso", sostiene el denunciante.

La Policía Nacional sostiene que para la ciberdelincuencia el menú va más allá todavía: utilizan a las marcas reconocidas para realizar ataques en masa y con una variedad de técnicas para despistar cualquier sospecha.

Incluso las marcas originales son usadas sin que ni siquiera se den cuenta y puedan encontrarlas.

"Es tanta la agilidad que tienen las personas que manejan estas cuentas en Instagram que borran los mensajes y tienen un seguimiento de respuestas negativas, de manera que apenas publicas algo que va en contra de sus políticas, de una te lo borran. Las marcas son hasta reconocidas", afirma Juan Manuel Sánchez, otra de las víctimas.

EXPERIENCIAS NEGATIVAS EN REDES

Los expertos insisten en que un consumidor defraudado por la imagen de su marca puede, de manera inconsciente, crear asociaciones con experiencias negativas.

"Se debe verificar primero antes de comprar. La insignia aquí es fundamental. Evitar comprar en esas marcas que tienen pocos seguidores y poca interacción con los clientes, esto es un indicio claro que hay algo extraño en ellas. Trate de no brindar, más allá de una consignación monetaria, datos personales. Guarde los volantes de transacciones bancarias y lo importante, denuncie estos hechos ante las autoridades", refiere Ismael Jiménez, experto en ciberdelincuencia.

CUIDE LAS 'PRIMAS' DE LOS DELINCUENTES

En medio de la coyuntura de la pandemia por coronavirus, son muchos los casos en el mundo y en Colombia que han sido denunciados ante las autoridades, sobre todo, previo al pago de las primas de mitad de año.

Es por eso que las autoridades advierten que si las personas no tienen conciencia sobre el tipo de documentos que abren en su celular o cuentas de "promociones" que visitan, pueden caer en estafas y perder así su dinero.

Según expertos del Banco Popular, existen varios tipos de riesgos al que están expuestos los usuarios. Los más utilizados son los siguientes:

1.Vishing: Técnica de manipulación que busca que la víctima revele información confidencial o realice alguna acción que beneficie al delincuente a través de llamadas telefónicas. Para evitar caer en estas trampas, bajo ninguna circunstancia entregue información confidencial mediante una llamada telefónica, ni digitándola en el teclado de su celular.

2.Ransomware: secuestro de archivos que se encuentran en un dispositivo, haciéndolos inaccesibles hasta que se realice un pago solicitado por el delincuente. Este software malicioso puede venir escondido en un archivo adjunto o incluso en correos de personas conocidas a quienes le han suplantado su identidad.

Para protegerse de este ataque, no descargue ni ejecute archivos o enlaces de un e-mail desconocido, no responda el mensaje al remitente y desconfíe de archivos que contengan extensiones conocidas, pero combinadas con otro tipo de extensión, por ejemplo: “factura.exe.pdf”.

3.Phishing: Técnica de manipulación psicológica que se desarrolla de forma digital. De este modo, la víctima recibe un correo electrónico que parece institucional, pues utiliza los logos y colores oficiales. Sin embargo incluye enlaces incrustados que redirigen a una página falsa para robar información crediticia.

Finalmente, las víctimas esperan que las autoridades den de baja estas cuentas e identifiquen a los delincuentes que están detrás de ellas.