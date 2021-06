Anuncian desbloqueo de Calipso y Puerto Maderas en la Simón Bolívar

Los jóvenes del punto de Calipso de la Unión de Resistencias Cali, anunció que mañana 24 de junio hará el retiro del punto de bloqueo que ellos han llamado “Apocalipso” y continuarán en asamblea permanente.

“Deseamos expresarle nuestra decisión de retirar nuestro punto físico de bloqueo “Apocalipso”, el cual constituye una forma de expresión en el marco de la protesta social, este punto se declara en asamblea permanente, no sin antes dejar claro que el paro no se levanta, este continúa, pues nuestra lucha no se expresa solamente en el bloqueo de las vías, nuestra lucha se expresa en la organización de base que permita procesos barriales pedagógicos y culturales que de frente combatan las políticas de muerte y desigualdad del Gobierno Nacional consolidado desde un poder narcoparamilitar”

Expresaron que no dejan el punto por temor, sino porque son conscientes de las necesidades de los habitantes y del deseo de paz. Sin embargo, dejaron claro que “queda como proclama que ante el incumplimiento de nuestras exigencias saldremos con más fuerza a tomarnos las calles”.

Se espera que igualmente se haga el retiro de la resistencia de Puerto Rellena para continuar los diálogos sin bloqueos.