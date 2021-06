Vigía del Fuerte sigue esperando su conexión a la luz

En Vigía del Fuerte aseguran que este es el municipio olvidado de Antioquia, allí el progreso no llega a la velocidad del siglo XXI, por lo contrario, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la zona deben esperar el ingreso de todo a través del caudaloso río Atrato, porque esta localidad aún no está incluida en la red interconectada nacional y tampoco tiene una vía de ingreso carreteable.

En Vigía solo tienen electricidad por unas motobombas que operan 12 horas al día, en los corregimientos la disponibilidad de electricidad es de 5 horas y en otras comunidades cero horas diarias. Esto se da, porque los equipos adquiridos con los pocos recursos del municipio son deficientes o incluso ya cumplieron su tiempo de funcionamiento.

Desde la administración departamental se aseguró que este panorama iba a cambiar, pero la comunidad está preocupada porque las obras parece que se paralizaron cuando ya estaban en el 93.21%.

“Esperamos que el proyecto de interconexión eléctrica en Vigía del Fuerte no sea un elefante blanco, que no quede siniestrado, sabemos que hay muchas dificultades, pero hay que resolverlas, no podemos seguir siendo el único municipio de Antioquia no interconectado”, señaló Hamilton Cuesta Domínguez, vocero del Grupo de apoyo cívico interconexión eléctrica Vigía del Fuerte.

La promesa del gobierno departamental era que en mayo del 2020 Vigía del Fuerte tendría electricidad las 24 horas, pero hoy no se sabe cuándo pasará este importante hito. Al respecto Félix Neftelio Santos, alcalde de Vigía del Fuerte, también aseguró que no se ha designado al operador, lo que puede retardar el inicio de operación.

“En diciembre del 2019, cuando el exgobernador Luis Pérez visitó el municipio, manifestó que en máximo cuatro meses Vigía estaría interconectado, sin embargo, han pasado 18 meses y aún no vemos ese bombillo hermoso, que este municipio anhela tener”, señaló el mandatario local.

¿En qué consisten las obras?

Actualmente la interconexión eléctrica llega hasta Murindó, sin embargo, esa línea no soportaría la demanda de los dos municipios, por lo que se tiene que hacer un refuerzo en la conexión entre la línea que va hacía Riosucio, Chocó, con la de Murindó, además de

la línea nueva hasta Vigía del Fuerte. Según Nadia Maryori Maya Lopera, gerente de servicios públicos de Antioquia, no es que las obras estén retrasadas, al explicar el avance del 93%, sino que el tiempo de ejecución estipulado en el contrato firmado en la pasada administración era imposible de cumplir.

“Yo no diría que tenemos inconvenientes, me parece que el plazo de la obra era muy corto, dado las condiciones de selva tropical que tenemos ahí”, señaló la funcionara.

Según la gobernación de Antioquia, Vigía del Fuerte tendrá electricidad ininterrumpida antes de finalizar el año, lo que permitirá acelerar el crecimiento económico de la región. Un paso además importante para el municipio de Bojayá, en el Chocó, que, según proyectos del gobierno nacional, sería conectado a través de esta línea, por lo que solo se necesitaría pasar el Atrato.