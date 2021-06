Concejo denunció amenazas de "simpatizantes" de Armando Córdoba

Los miembros de la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena de Indias, hicieron un llamado a la administración distrital y a los organismos de seguridad y protección, para que garanticen la seguridad de los cabildantes, quienes aseguran haber recibido amenazas, por parte de personas que presuntamente apoyan la gestión del Secretario de Participación, Armando Córdoba.

El Presidente de la corporación Wilson Toncel Ochoa, hizo un llamado tanto al funcionario, como a todos aquellos que lo acompañan, a mantener la calma y permitir, que este tipo de tramite de orden constitucional, como lo es la moción de censura, se lleve a cabo conforme lo establece la constitucion, la ley y el reglamento interno del concejo.

Concejo de Cartagena citó a descargos a Armando Córdoba

Además, Toncel Ochoa aclaró que la moción de censura, es parte de las facultades que constitucionalmente se le han concedido a las corporaciones públicas del país, congreso, asambleas departamentales y concejos municipales y distritales. "Como tal, quien asume cualquier secretaría, no solo asume el cumplimiento de los deberes funcionales, sino también la posibilidad que se adelante una moción de censura, sea, porque no acoja los llamados del cabildo o por que aún acogiendo el llamado, su explicaciones no sean satisfactorias y se demuestra la desatención de sus funciones", indica el cabildante.

Explica además el concejal del partido Cambio Radical, que en vista de algunas quejas recibidas, sobre la atención a los adultos mayores de la ciudad, se aprobó en el Concejo Distrital de Cartagena, proposición con las que se trataba de conocer las acciones adelantadas por el Secretario de Participación, en protección de esta población vulnerable.

De la misma manera, el presidente del concejo aseguró que el día 8 de junio se llevó a cabo el debate, se conoció el informe respecto de cada una de las preguntas hechas y luego de rendido el mismo, 15 concejales consideraron que el secretario, a pesar de contar con presupuesto y herramientas legales para atender a los adultos mayores, no ha adelantó las gestiones para garantizar la atención y protección de esta población, lo que se considera una desatención de sus funciones.

"El Concejo ha sido garante del debido proceso del secretario, se le ha corrido traslado para que ejerza su defensa ante la moción de censura y para ello es que ha sido citado el día 15 de junio, para ejercer su contradicción. Es oportuno, que su equipo de trabajo y quienes apoyan su gestión, se centren en su defensa y demuestren con hechos que la atención de sus funciones y dejen de lado, los ataques personales o los bienes de la corporación", agrega Toncel Ochoa.

Desde el órgano coadministrador, invitaron a la personería, defensoría del pueblo y a los organismos de control, para que acompañen a Córdoba y que velen, porque tanto el concejo como los funcionarios, acojan las normas y trámites establecidos.

Al respecto, no se ha conocido pronunciamiento oficial sobre estos hechos, por parte del actual miembro del gabinete que lidera el mandatario William Dau.